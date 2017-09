Klær sto i brann

I 1700-tiden ble brannvesenet i Alta oppringt av en mann som hadde kjørt i Maskinsvingen og sett at det var full fyr inni skogen.

– Vi hoppet i brannbilen og kjørte for å sjekke, forteller utrykningsleder Terje Jonas.

Vel framme så de at det brant inni skogen, 20 meter fra veien.

– Det var en sekk med klær som sto i full fyr. Vi rullet ut slangen og fikk slukket brannen. Etterpå var det bare noen små rester igjen av klærne. Noen jenter som var like ved sa at sekken med klær hadde ligget lenge inni Bekoskogen, og nå var det tydeligvis noen som hadde funnet ut at de måtte sette fyr på sekken, sier Jonas.