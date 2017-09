Stenger ikke løyper

Det er Fylkesmannen som har bedt kommunen om en tilstandsrapport eter mye nedbør i utmark. Det gir fare for skader i naturen.

– De kommunene som har svart vurderer at det ikke er fare for skader i terrenget. Hvis situasjonen endrer seg kan kommunene be Fylkesmannen om å stenge barmarksløyper, heter det i en pressemelding fra Fylkesmannen.

Statens naturoppsyn vil følge med på situasjonen. Kautokeino, Karasjok, Vardø og Hammerfest har ikke gitt tilbakemelding.

Alta kommune mener barmarksløyper kan være åpne.

– Det har vært mye regn hele sommeren. Vi vurderer at det ikke har endret situasjonen for våre løyper. De går hovedsakelig langs rygger og det er ikke noen store våtmarkspartier i våre løyper, heter det i tilbakemeldingen.

– Der det er myrer, er det stein i botten langs traseen, slik at folk vil følge barmarksløypa. Har også vært i kontakt med brukere i områdene løypene går, de vurderer at det ikke er behov for stenging av løypene, tilføyer de.

Loppa kommune har bare 1‐3 søknader om dispensasjon til barmarkskjøring i snitt årlig.

– Vi har ikke mottatt søknad, men om vil ta disse forholdene med i vurderingen om det kommer søknader, heter det.