Anbefaler sykehus på ny tomt i Hammerfest

Styret i foretaket skal neste uke ta stilling til tomtevalg for det nye sykehuset. Valget står melllom dagens plassering eller sjøtomt ved Rossmolla.

Administrerende direktør Eva Håheim Pedersens anbefaling er Rossmolla, skriver Finnmarkssykehuset på egne nettsider. Det betyr i tilfelle utfylling i sjø.

– Vår vurdering er at vi ville fått et godt og funksjonelt sykehus for pasienter og ansatte uavhengig av tomt, men Rossmolla peker seg ut som det beste valget både på grunn av lavere kostnader for klargjøring av tomta og byggetid, heter det.

I praksis betyr det at sykehuset kan stå ferdig i 2024, i stedet for i 2026. Innsparingen er også på 168 millioner kroner i forhold til dagens tomt.

Etter beslutning i styret sendes vedtaket til Helse Nord for endelig beslutning i oktober, opplyses det.