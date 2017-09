Finnmarkinger smittet av sjelden Samonella-variant

Ifølge Folkehelseinstituttet skal syv personer være smittet av en sjelden variant av bakterien Salmonella Typhimurium.

– Prøvene av pasientene er tatt i slutten av august, og samtlige er antatt smittet i Norge. Det er påvist bakterier med lik DNA-profil hos alle de syv personene, sier seniorrådgiver Heidi Lange ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Personene som er smittet er mellom 19 og 60 år, og er bosatt i Finnmark, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Akershus og Oslo.

Til iFinnmark sier Lange at to av de syv smittede er fra Finnmark, men gir utover dette ingen yttligere informasjon.

Første gang i Norge

– DNA-profilen til bakterien funnet hos de syv smittede er aldri tidligere sett i Norge, hverken hos mennesker, dyr eller i matvarer. Det fortsatt for tidlig å si noe om dette er et avgrenset utbrudd eller noe som vil øke i omfang, men vi følger situasjonen nøye, sier Lange.

Videre heter det at Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha felles smittekilde. Det gjennomføres intervjuer med pasientene og tas prøver fra hjemmene for om mulig å finne smittekilden. Etterforskningsarbeidet kan være komplisert, og i mange saker vil man ikke klare å finne smittekilden eller avklare om det dreier seg om en felles kilde.

– De vanligste symptomene på salmonellose er diaré, feber og magesmerter, opplyser seniorrådgiveren.