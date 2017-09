– Jeg fikk to valg: Enten kunne jeg bli fisker eller begynne på sykehjemmet

Under næringslivskonferansens andre dag på Scandic i Alta kom Malin Arntsen inn og tok publikum med storm. Med en vanvittig humor og fortellerteft malte 45-åringen fra den bittelille øya Rødøy i Nordland et bilde av oppveksten fra stedet med 150 innbyggere.

– Det var ingenting der. Eller det var tre ting: sykehjemmet, kirka og kirkegården. Vet dokker kor mange sitteplassa det va i kirka? 600! For et potensial dem må ha sett, sa Arntsen til braklatter fra salen. Og nettopp potensial var Arntsens røde tråd gjennom hele foredraget. Om hvordan vikarlæreren sørfra kom til øya da Malin gikk i 9.klasse og forbauset oppdaget at jentungen verken kunne lese eller skrive. Tegne og lage mat var hun derimot god til.

– Det visste seg at jeg var dyslektiker, og ergo ga læreren meg to valg i livet. "Åj, har jeg to valg tenkte jeg". Jeg visste jo at jeg ville bli advokat. Det så så stilig ut på TV med Lov og rett i LA. Neida, han mente jeg kunne bli fisker eller begynne på sykehjemmet i bygda, fortalte Malin, som ikke hadde lyst til noen av delene og heller søkte seg på skole i Bodø. Hvor hun kom inn etter at hun selv hadde forfalsket vitnemålet.

– Så da reiste ho lille Malin til Bodø. Og der hadde dem alt. Jeg beynte på dansekurs, trekkspillkurs, gitarkurs, språkkurs, ja you name it. For jeg tenkte at det her kunne jeg ta med meg hjem til Rødøy og starte med der, sa Arntsen, som vel hjemme hang opp plakater der hun inviterte til nybegynnerkurs og videregående kurs i alt hun hadde lært.

– Og på et lite sted hvor man ikke har noe, der kommer folk på alt, sa Malin, som var blottet for beskjedenhet i forhold til kursavgiftene, som var på mange hunder kroner for nybegynnerkurs, og enda mer for videregående kurs.

Øl og poker på sykehjemmet

Hun fortalte hvordan hun fikk jobb på Rødøy sykehjem og hvordan hun deretter fikk sjokk over å se de stusslige forholdene som hun ville gjøre noe med. Dermed ble det pokerkvelder med øl, spa og alkohol til middagene.

– Beboerne ble bare friskere og frisksre. Ja, noen måtte til og flytte hjem, sa Arntsen humoristisk. Når sjefen kom tilbake fra ferie, ble Malin avskjedighet, fordi hun var for "kreativ og aktiv i tjenesten". Hun gikk til sak mot kommunen og vant. Tilbake på jobb var alt ved det gamle, slik det var før Malin startet, og hun sluttet.