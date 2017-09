Øygard skal velsigne den nye europaveien

Når den nye europaveien mellom Kirkenes og Murmansk åpner neste uke, skal den velsignes av to biskoper. Ritualer står sterkt i folketroen i nord, sier ekspert.

– Det er ikke så vanlig, men vi gjør gjerne uvanlige ting, sier biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard, som har invitert metropolitt Simon av Murmansk til å velsigne E105 sammen med ham. Den norske delen av E105 er på om lag én mil.

– Vi skal sammen be en bønn for at folk skal ferdes trygt på veien. Etterpå skal vi lyse velsignelsen over veien, sier Øygard til Vårt Land.

Seremonien skal være med på å understreke forholdet til naboen i øst, og også den gode, kirkelige kontakten mellom Den norske kirke og Den russisk- ortodokse kirke i grenseområdene, ifølge biskopen.

Det var Statens vegvesen som kom med forslaget, da de ble klar over historien om munken Trifon av Petsjenga, (1495-1583), som tunnelen på veistrekningen er oppkalt etter.

– I samisk kultur er det mange tradisjoner knyttet til bestemte steder der man må vise respekt eller gjøre ritualer. Det sitter sterkt i folketroen i nord, også utover samiske miljøer, sier Torjer Andreas Olsen, førsteamanuensis ved Senter for samiske studier. (©NTB)