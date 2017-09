Arctic Gold AB vil endre firmanavn

Gruveselskapet Arctic Gold, som har utvinningsrettighet i Biedjovaggi, vil endre navn til Arctic Minerals AB. Det skjer i samband med selskapets sammensmelting med selskapet Norrbotten AB. Styreleder Peter Walker foreslås som ny styreleder for det sammenslåtte selskapet.

Administrerende direktør for Norrbotten AB, John Pedersen, blir nytt styremedlem i Arctic Minerals, mens styreleder for Arctic Gold AB, Tord Cederlund går ut av styret i det sammenslåtte selskapet, men blir administrerende direktør i det nye selskapet Arctic Minerals AB.

Nestleder i Arctic Gold, Hanne Markussen-Eek, fortsetter i det nye styret for Norrbotn AB, som nå fokuserer på å gjøre større funn av kobber, zink og gull i Finland. Nord for Kemi i Finland har det nye selskapet to større malmområder, Raahe-Ladoga-beltet og Peräpohjabältet på til sammen 6 000 kvadratkilometer.