Partiveteran: – Det er et katastrofevalg

Gunnar «GM» Mathisen er ikke nådig i sin karakteristikk av eget fylkesparti. Etter at over 95 prosent av stemmene er talt opp viser fasit at partiet taper stort på fylkesnivå – drevet av et gigantisk fall i Alta.

– Det er krise for Ap, som har hatt rundt 40 prosent i Alta og nå får 16 prosent. Det er en katastrofe for Ap i Finnmark at den største kommunen får et slikt havari, tordner Ap-veteranen overfor iFinnmark.

Han gir partiledelsen i Finnmark Ap mye av skylden.

– Ledelsen har laget motsetninger for å fremme seg selv og selv komme seg fram, framfor å se hele partiet som en enhet. Det er meget synd at slik har fått leve så lenge, sier Mathisen til avisa.