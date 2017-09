Tilbake som president

Per nå ligger Aili Keskitalo og NSR an til å få 27,5 prosent av stemmene. Det gir NSR 16 mandater, noe som er tre mandater mer enn i inneværende periode. I tillegg får Samefolkets parti ett mandat. Norske Samers Riksforbund/Samefolkets Parti får to mandater, melder NRK.

Arbeiderpartiet blir nest største parti med 16,4 prosent av stemmene, noe som gir partiet ni mandater.

Deretter følger Nordkalottfolket med tre mandater, Senterpartiet med to, Fremskrittspartiet (1), Guovdageainnu Dálon searvi (1) Høyre (1), Johttisápmelaččaid listtu (1), Árja (1) og Åarjel-Saemiej-Gïelh (1).

Før valget var det mye som tydet på et slikt resultat, og en får nesten følelsen av at NSR har gjenreist den samiske ånden som var grunnen til at partiet ble dannet.

Partiet og Keskitalo tok en kalkulert risiko ved å overlate roret til Arbeiderpartiet for å prøve å reise partiet før valget, og så langt kan det se ut som at de har lykkes veldig bra med rekordoppslutning for partiet så langt, noe som foreløpig tyder på hele 15 mandater inne på sametinget, mens rivalene i AP er inne med kun 8 mandater, med 40% opptalte stemmer.

Keskitalo er selvsagt fornøyd.

– Jeg føler vi har gjort vårt beste og har nådd ut til våre velgere. Vi har stått på til det siste og jeg har hatt en drøm om 16 mandater, sa hun til Altaposten i går kveld.