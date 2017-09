Historisk mandat

Som ventet fikk Sp et pangresultat med 14,9 prosentpoeng og enorm fremgang fra forrige valg, hele 11,2 prosentpoeng.

Etter at 95 prosent av stemmene er telt opp i Finnmark, er det klart at Geir Iversen fra Hasvik er klar for Stortinget.

Sammen med Runar Sjåstad (Ap), Ingalill Olsen (Ap) og Bengt Rune Strifeldt (Frp) kan han pakke kofferten etter å ha sikret seg distriktsmandat. Frank Bakke Jensen ligger an til utjevningsmandatet.

Fortsetter Bakke-Jensen i regjering, er det duket for ytterligere en altaværing på tinget, nemlig Marianne Haukland. På hjemmebane i Alta hadde Høyre en halvering til 9,7 prosentpoeng. Ap klarte med nød og neppe å beholde sine to mandater med 32 prosentpoeng.

Frp gjorde et brakvalg i Alta, men også i Finnmark er resultatet langt bedre enn meningsmålingene skulle tilsi med 18,1 prosent. Framgang på et par prosent på fylkesnivå. Det gjør at Bengt Rune Strifeldt holder stand og seiler mot stortingsplass med god margin. De eventyrlige tallene fra Alta bidrar sterkt til løftet.

For Ap er resultatet et lite jordskjelv. Tilbakegangen er på 7,8 prosentpoeng, ikke minst på grunn av katastrofevalget i Alta.

Høyre og Sp utkjempet det reneste nervekappløpet. De har henholdsvis 14,4 og 14,9 prosent, men til slutt var det Geir Iversen som vant duellen.

– Jeg er veldig skuffet hvis jeg ikke kommer inn, sa Geir Iversen til Mediehuset Altaposten, da vi var innom valgvaka på Scandic. Nervedramaet endte imidlertid bra for Iversen.

SV er oppe på nærmere 9 prosentpoeng, mens Venstre har drøyt 4 prosent i Finnmark.