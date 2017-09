– Reintallet må dramatisk ned

Bengt Bengt Stabrun Johansen fra Alta har ledet Kystpartiet nasjonalt, men er nå lokalpolitiker og partiets toppkandidat i Finnmark.

Naturlig nok hjertet i partiet selv om det sliter med å nå opp til gamle høyder. Han har akkurat rundet 50 og er tømter av yrke. På andreplass på lista til Kp i Finnmark finner vi Christine Mølmann Annexstad fra Hammerfest, nå Tromsø. Hun er student og følges av havnesjef Ingolf Eriksen fra Vardø på tredjeplass.

Toppkandidat Bengt Stabrun Johansen med klare og tydelige svar på ulike spørsmål og problemstillinger.

– Finnmarksloven har hatt 10-årsjubileum – er du/partiet fornøyd?

– Bør Sametinget få tilført mer makt eller mindre?

– Mindre.

– Reginonreformen er vedtatt, vil du/ditt parti reversere sammenslåingen av Troms og Finnmark?

– Ja. Finnmark må bestå som eget fylke. En eventuell innlemmelse av de kommuner i Nord-Troms som i dag ligger i tiltakssonen kan eventuelt tilføres Finnmark dersom det skjer frivillig av de aktuelle kommunene.

– Bør det gjennom inntektssystemet tvinges fram ytterligere kommunesammenslåing i Finnmark, og hvor mange kommuner er det fornuftig antall i Finnmark?

– Nei. Da bør man heller tilpasse inntektssystemet slik at også små kommuner har livets rett.

– Landbruket i Finnmark er under sterkt press, spesielt i enkelte kommuner. Bør sentrale myndigheter medvirke til strukturendring med større bruk ved bruk av økonomiske virkemidler. Hva med arealvern?

– Størst er nødvendigvis ikke best. Heller mange små bruk hvor hele landet taes i bruk, enn færre og større bruk konsentrert til de mest fruktbare områdene da fortrinnsvis øst landet og sørvest landet. Arealvern: Ja.

– Hva mener ditt parti om reintilpasningen? Bør myndighetene sette hardt mot hardt?

– Reintallet må i enkelte områder drastisk ned. Myndighetene kan innføre reduksjoner/bortfall av støtteordninger dersom ikke målet om reduksjon oppnås ved andre vedtatte tiltak.

– Hvordan vil du/ditt parti sikre at fisken i nord kommer på land og blir til verdiskapning og videreforedling i kystsamfunnene?

– Ved å gjeninnføre leveringsplikten for trålere som innehar konsesjoner med plikter. Dernest bør man forlange at enmajoritets andel av fiskeslag som kan bearbeides på land skal leveres som ferskt råstoff.

– Venstre har lagt fram et forslag i Stortinget om at sykeshusstrukturen i Vest-Finnmark skal utredes og at det skal tas time-out for store investeringer (nytt sykehus i Hammerfest til over to milliarder). Hvordan vil du/ditt parti stemme over forslaget?

– Støtter forslaget.

– Vil du ditt parti jobbe for at Alta-regionen skal få fødeavdeling og akuttilbud på sykehusnivå?

– Ja.

– Det hevdes at helseregionene er blitt en direktør-diktatur uten mulighet for folkevalgt-påvirkning. Vil du/ditt parti videreføre ordningen med helseforetak?

– Nei.

– Hvordan vil du/ditt parti sikre at stamflyplassene i Alta og Kirkenes utvikles med direkteflyavganger?

– Ved de politiske virkemidler og påvirkning en måtte ha til å kanalisere trafikken igjennom disse flyplassene i stedet for å bruke eksempelvis Tromsø som nav.

– Vil du/ditt parti støtte bygging av en ny storflyplass i Hammerfest ( asfaltert rullebane 1720 eller 2220 m)?

– Vil heller jobbe for gode kommunikasjoner mellom de to største byene i vestfylket slik at man kan benytte de flyplasser vi allerede har.

– Vil du/ditt parti jobbe for/stemme for realisering av RV 93 utbygging Kløfta og ny E6 gjennom Alta (avlastningsveien)? Eventuelt hvilke andre prosjekt i Finnmark bør prioriteres foran?

– Ja

– Støtter du/ditt parti Nussir i gjenåpningen av gruva i Repparfjord ut fra de planer som foreligger (sjødeponi)?

– Kystpartiet er i mot dumping av gruveslam i sjø.

– Er du ditt parti fornøyd med motorferdselsloven slik den etter endringene framstår?

– Delvis. Kommunene burde være de som forvalter dette i sin helhet.

– Det er elevhybelkrise i Finnmark. Vil du/ditt parti garantere at bygging av hybelbygg til vg. skole gis de samme støtteordninger som bygging av studenthybler (momsfritak/støtteordning hos Husbanken)?

– Jeg kan garantere at vi vil jobbe for det.

– Hvordan vil ditt parti medvirke til realisering av regionalt teatbygg i Kautokeino?

– Har ikke vært et prioritert tema for partiet, så det har vi ikke tatt stilling til.