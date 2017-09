Går sammen for en lettere hverdag

Redd Barna går i bresjen for at mindreårige asylsøkere skal ha noe å henge fingrene i.

– Det kan bli lange dager for de som bor i mottaket i Bossekop, mener regionrådgiver Eskild Johansen i Redd Barna.

Han håper lag, foreninger eller andre stiller opp for at de 30 som bor i mottaket skal holde seg aktivisert. Det handler om å skape opplevelser, enten det er idrettslag eller andre foreninger som har gode ideer.

– Integrering er selvfølgelig et poeng, men mange av de som bor i mottaket skal reise hjem, så da er det mer et spørsmål om å være med andre og gjøre hverdagen litt mer spennende, sier Eskild, som mener bare fantasien er en begrensning. Gode ideer tas mot med takk.

Egne aktivitetsledere

Han mener for eksempel at man i Alta har svært gode rammebetingelser for friluftsliv. Hero som driver mottaket, tror det vil bety mye at de unge kommer seg litt ut . Aktivitetsledere er Mathias Trondsen, Renate Moe og Anette Bartholdsen, som starter opp i oktober.

Studenter i bresjen

Da gjelder det at de har flest mulig hjerter som banker for prosjektet. Det trengs flere frivillige som kan trå til.

Ved universitetet har en gjeng samlet seg for å bidra.

– De fleste går i 3. klasse på Sosialt arbeid og vi synes alle det er lærerik og meningsfylt å være med på dette, sier Ingunn Elisabeth Heide, en av ildsjelene i Redd Barnas prosjekt.