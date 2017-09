– For mange om beinet

Altapostens valg- og analysekspert, Ole David Østli, tror på KrF, men ikke nok:

– I miraklenes tid, nærmere bestemt 1997-2001, hadde Kristelig Folkeparti mandat i Finnmark. I år er Finnmark ett av de aller svakeste fylkene for partiet. Riktignok er de inne på utjevning hos enkelte nasjonale medier til tider, men det må bero på litt i overkant omtrentlige beregninger fra deres side. Mandat for KrF i Finnmark er ganske enkelt ikke realistisk i år. Til det er det for mange andre om beinet.

– Det betyr ikke at det er bortkastet å stemme KrF. Partiet er nesten helt sikkert over sperregrensen, og vil dermed uansett få sin rettmessige andel av stortingsrepresentantene, i et eller annet fylke. Det blir bare ikke akkurat her.