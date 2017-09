Denne feilen koster 50 millioner kroner i året

– Jeg tror mange kjenner seg igjen i å komme tilbake til der bilen sto parkert og oppdage at den er borte. Første tanken er kanskje at den er stjålet, før en innser at den har trillet av gårde på egen hånd, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige i en pressemelding.

Beregninger Gjensidige har gjort, viser at forsikringsbransjen mottar nærmere 2.000 skademeldinger i året der bilfører har glemt håndbrekket eller sette bilen i gir ved parkering. 2.000 hendelser betyr materielle skader for rundt 50 millioner kroner i året, som i de aller fleste tilfellene dekkes av bilforsikringen.

Kan gjøre store skader

Eklo mener det bare er tilfeldigheter som gjør at flere ikke blir skadet eller i verste fall omkommer i slike hendelser. Forsikringsselskapet hører ofte skrekkhistorier som kunne gått skikkelig galt.

– En rullende bil, som har kommet opp i fart, er nesten umulig å stoppe hvis du ikke sitter inne i den. Vi har eksempler der barn har sittet i baksetet eller vært nære på å bli truffet, sier han.

Slik skjer trilleskadene

Skal bare en kort tur inn på butikken eller bensinstasjonen.

Glemmer håndbrekket på parkeringsplassen utenfor kjøpesenter.

Parkerer bilen for kjapt å løpe inn og hente i barnehagen.