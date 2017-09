Venstre kan klare 4-prosenten

Altapostens valgekspert Ole David Østli peker på at hver stemme kan bli viktig for Venstre:

– Venstre har en oppslutning på fire-fem prosent i Finnmark, skal vi tro målingene. Det tilsvarer ca 1500 stemmer. Å oppnå distriktsmandaet krever sannsynligvis 12-15 prosent, og Venstres mandatsjanser knytter seg derfor til håpet om utjevningsmandat. Venstre er oftere under enn over sperregrensen på nasjonale målinger, men pleier å få noen taktiske stemmer fra Høyrevelgere, så de har en fair sjanse til å krype over.

– Venstres største problem er SV. Skulle det stille seg så heldig at ingen av de fire største partiene får utjevningsmandat, vil det tilfalle SV, såfremt Venstre ikke vokser dramatisk de siste par ukene. Jeg vil anslå at Venstre mangler noe under 2000 stemmer på å overta SV's posisjon som Finnmarks femte største parti.

– Den store ukjente faktoren er jo hvor mange stemmer Venstre vinner på det fokuset de har vært med på å skape rundt sykehus-saken i Alta, men 2000 stemmer er altså 20 prosent av Altas velgere, og personlig synes jeg det høres veldig lite plausibelt ut at dette skal lykkes for Venstre denne gangen.