– Du gjør politikken skitten, Kirsti!

– Dette er en skitten måte å drive politikk på. Vær gjerne uenig med meg, men trekk ikke min moral ned i søla. Uansett sak har jeg alltid vært klar og tydelig på hva jeg står for. At Kirsti Bergstø og SV faller så dypt at de i stedet for å diskutere sak velger å gå til angrep på min moral og mine intensjoner er overraskende, sier toppkandidaten til Venstre, Trine Noodt.

SV har også overfor NRK gått ut og stemplet Venstre for å fare med løgn i sykehussaken. Det var NRK som først omtalte at forslaget om utredningen ikke var registrert satt fram på Stortinget.

Tema i debatt

Under opptaket av sykehusdebatten, i regi av mediehuset Altaposten/Alta Bibliotek tirsdag ettermiddag, trakk SV og Kirsti Bergstø fram at Venstre driver et dobbeltspill med velgerne i Alta og Finnmark. Ifølge SVs toppkandidat har Venstre drevet politikk på at de har satt fram et dokument-8-forslag i Stortinget med krav om utredning og time-out i den store sykehusinvesteringen i Hammerfest, men aldri levert noe forslag om dette.

– Jeg har ingenting å beklage. Fakta er at Venstre med Trine Skei Grande og Trine Noodt har presentert en løgn for velgerne, sier Bergstø i en kommentar torsdag.

– Sier du at Venstre har forsøkt seg med et falskspill overfor velgerne?

– Venstre har ikke bare forsøkt seg med et falskspill. Partiet har drevet falskspill. Når man går ut til velgerne og sier at man har levert et forslag om utredning, og det viser seg at man aldri har gjort det, er det uærlig. Sett i sammenheng med at Venstre stemte for Stortingets nasjonale sykehusplan som ble vedtatt med dagens sykehusstruktur, ser vi nå et helt klart bevis på falskspillet til Venstre som frontes av Trine Skei Grande og Trine Noodt, klargjør Bergstø.

Tror ikke på Venstre

SV toppen tar imidlertid et lite forbehold i sine påstanden om løgn og falskspill. Forbeholdet er at det har skjedd en teknisk svikt i Stortinget slik at Venstres forklaring om at dokument-8-forslaget er levert, men ikke registrert.

– Min tillit til landets parlament utelukker imidlertid en slik mulighet. Det er nok slik at Venstre sier en ting i valgkampen og gjør noe helt annet, påpeker Kirsti Bergstø.

– Desperat SV

Venstres Trine Noodt sier i en kommentar til Altaposten at hun er utrolig lei seg og skuffet over at SV og Kirsti Bergstø velger å ta den politiske debatten ned på et lavmål.

– Det er forståelig at SV er kommet i en desperat situasjon. Jeg har ikke møtt en eneste en i Alta, inkludert lokalpolitikerne i SV, som forstår og kan akseptere at det skal investeres mellom 2000 og 3000 millioner kroner i et nytt sykehusbygg i Hammerfest uten et faglig og samfunnsøkonomisk beslutningsgrunnlag. I stedet for å si at; ja vi skal få en faglig og samfunnsøkonomisk utredning av alle alternativ, kjemper altså Bergstø og SV desperat mot en slik utredning. Når de ser hvilke reaksjoner det skaper hos potensielle velgere angriper de i stedet min og Venstres moral i et håp om å flytte fokus fra at de er på kollisjonskurs med folket, sier Noodt og tordner videre:

– SV og Bergstø får seg altså til å si at Trine Skei Grande har stått og løyet 8000 frammøtte på sykehusmarkeringen sist lørdag midt opp i ansiktet. At Venstre ikke mener og står på for det vi sier. Kirsti, dette er en ussel måte å drive politikk på!

Menneskelig svikt

Samtidig beklager Trine Noodt at forslaget om å fremme dokument-8-forslaget som ble enstemmig vedtatt på gruppemøte i Venstre 19. mai ikke har nådd fram til Stortingets sekretariat slik at det har blitt registrert.

– Det har vært en menneskelig svikt i gruppesekretariatet til Venstre på Stortinget, altså ikke en politisk svikt. Jeg vil tro at det er likt for alle parti, at når det er gjort vedtak i gruppa så følges dette administrativt opp i forhold til regler om behandling. Det har altså ikke skjedd her, men realitetene er at forslaget politisk har hundre prosent støtte i Venstre og vil bli fremmet og votert over når Stortinget møtes til høsten. Det fantastiske er at vi har fått en utvikling der fleste aktuelle kandidatene fra Finnmark vil stemme ja til forslaget. Bare Ap og SV, samt toppen i Høyre, står på for å hindre at fakta kommer på bordet.

Ikke registrert

Altaposten har vært i kontakt med Stortingets sekretariat som forteller at «representantsforslag», det som går under benevnelsen dokument-8-forslag, hadde en siste frist for innlevering i vårsesjonen 21. juni. Ifølge oversikten på stortinget.no har ikke Venstre levert det omtalte forslaget.

– Neste frist for å fremme forslaget er når Stortinget åpnes 9. oktober. Det er litt ulike behandlingsformer, blant annet om forslaget skal til komiteen det sorterer under, men det vil bli tatt opp til behandling straks etter at det er levert. Jeg vil ikke spekulere i når en eventuell votering vil bli gjort om forslaget leveres den 9. oktober, sier sekretariatsleder Jarle Skjørestad.