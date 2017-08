Klar for debatt

Denne uka og torsdag 7. september samler Mediehuset Altaposten og Alta Bibliotek de syv tradisjonelt største partiene til spennende valgshow. De smir mens jernet er varmt, og går forsykehusdebatt først.

Ny duo i manesjen

– Vi ser av målingene at det er en sjanse for at Finnmark skifter fra 3-2 i rødgrønn favør til 3-2 i blå favør. Det er så tett nå at det eneste som er sikkert er at det er usikkert hvem som til syvende og sist får nok stemmer til å kunne reise til Oslo for fire år, sier politisk redaktør i Altaposten, Jarle Mjøen.

Han skal lede begge debattene, men ha med bibliotektes Ole David Østli som innpisker og kommentator. Østli er for øvrig engasjert som Altapostens valgekspert for å analysere partimålinger opp mot tidligere valgresultater.

Sykehusdebatt

Debattene vil rent fysisk skje på kantina på Altaposten. Debattene vil ikke bli direkte-streamet, men lagt ut hvor seere/lesere kan klikke seg inn å se debatten når det måtte passe.

– Vi tror det gjør tilgjengeligheten størst. Mediehuset vil imidlertid drive høy promotering av debattene – og i annonseringen i forkant vil det gå klart fram når de vil være tilgjengelig på Altapostens nettside, forteller Mjøen.

Debatten onsdag 30. august planlegger vi publisert torsdag 31. klokken 11.00 og debatten torsdag 7. september publiseres fredag klokken 11.00.

– Den første debatten vil ha sykehus og helse som tema. Helgas aksjon viste at interessen er stor både i og utenfor Alta – og jeg tror det er viktig at partiene kan avklare hvor de står i saken overfor velgerne. Den andre og siste debatten torsdag før valget, blir en mer tradisjonell toppkandidat/partilederdebatt hvor tema spenner vidt og debatten blir mer dynamisk, påpeker debattlederen, som forteller at her vil partiene hver vil få en to minutters innledning.

God respons

Så langt synes responsen å være svært god. Arbeiderpartiet stiller eksempelvis med Bente Haug i sykehusdebatten og toppkandidat Runar Sjåstad torsdag 7. september. Sykehusforkjemper Trine Noodt blir å representere Venstre i begge. Det samme gjør også Svein Iversen for KrF. Kirsti Bergstø kommer for å forsvare SV i sykehusdebatten.

– Alle deltakerne er ikke hundre prosent avklart, men vi har fått veldig god respons. Kanskje ikke så rart når politikerne får mulighet til å snakke direkte til en stor del av befolkningen i Finnmark, påpeker Ole David Østli.

Onsdag 30. august: Tema: sykehus og helsetjenester. Inviterte parti: Ap, Høyre, Frp, Senterpartiet, Venstre, SV, KrF.

Torsdag 7. september: Partileder/toppkandidatdebatt. Inviterte parti: Ap, Høyre, Frp, Senterpartiet, Venstre, SV, KrF. Tema: Fritt, men vi gir hvert parti to minutters innledning for å synliggjøre viktige budskap til velgerne.

Sametingsvalget

Alta Bibliotek tar også på seg oppgaven med å belyse valget til Sametinget. Det skjer mye spennende i valgkampen til de samiske politikerne. John Harald Skum, som har ansvaret for debatten, forteller at datoen for denne debatten er satt til 5. september klokken 18.00, og biblioteket har god plass til de som ønsker å overhøre debatten for Nordre krets. Altaposten vil dekke debatten grundig, men det er foreløpig ikke avklart hvordan.

– Nå har vi fått bekreftet debattleder. Det blir Magne Ove Varsi, tidligere politisk komentator i NRK sameradio. Vi inviterer alle som stiller stiller til valg i nordre krets til debatten, sier John Harald Skum.