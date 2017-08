– Ap har forlatt meg

Kronstingen som siden han fikk stemmerett har puttet Ap-seddelen i valgurna har bestemt seg for at denne gang får ikke partiet han har hatt et livslangt kjærlighetsforhold til hans stemme.

– Det er ikke jeg som har forlatt Ap, men Ap som har flott meg og altaværingene, sier den tidligere brannsjefen, laksefiskeren og friluftsentusiasten.

Suhr, som er sprek til sine 74 år år å være, forteller at helsetilbudet er blitt viktigere og viktigere når han skal vurdere politikere og politiske parti. Det å kunne vite at familien får god og rask hjelp om uhellet, eller alvorlig sykdom, skulle inntreffe, er avgjørende for hvem han mener bør styre landet.

– Det er lett å tenke på egen situasjon, eller de nærmeste. Men det er like ille å høre at sambygdinger, venner eller andre, må sendes til Hammerfest før de kan få hjelp ved UNN i Tromsø. Viktig tid går tapt. Eller at det tar folk med hjerneslag eller hjerteinfarkt timer å få satt i gang livsnødvendig behandling, noe som kan få fatale utfall for den det gjelder, sier 74-åringen, som oppfordrer alle i Alta og Kautokeino til å stå fram lørdag og kreve endring.

– Mot Alta

Han sier at frustrasjonen over Ap ikke kun gjelder mangelen på empati og vilje til å ta kravet om akuttilbud og fødeavdeling på alvor. Å nekte å få fram fakta før milliardinvesteringer skal gjøres, synes han er helt forkastelig.

– Jeg har spurt meg selv; hva kan de ulike kandidatene gjør for oss i Alta om de kommer på Stortinget? På lista til Ap har vi Steinar Karlstrøm fra ei hedersslekt i Alta på 3. plass, en som utvilsomt ville jobbet for Alta, men han kommer ikke inn. Runar Sjåstad, og ikke minst Ingalill Olsen, har aldri kjempet for noe i Alta. Spesielt sistnevnte har tvert om motarbeidet Altas interesser, ikke minst når vi snakker om helse.

Stemmer Sp

Suhr peilet seg tidlig inn på Senterpartiet som sitt alternativ til Ap. Fra flere hold har imidlertid mannen som i over 50 valg har stemt Ap, blitt advart om at Senterpartiet har vært på vei vekk fra de klare lovnadene fra partitoppene om utredning og traumesykehus i Alta.

– Jeg er svært glad for å høre at toppkandidat Geir Iversen garanterer at han og Senterpartiet helhjertet etter valget vil følge opp jobben med å få akuttilbud på sykehusnivå og fødeavdeling til Alta. Lundteigen er en hederskar, som ikke er redd for å si fra. Har han støtte i partiet, kan vi regne med Senterpartiet. Da holder vi fast ved et rød-grønt alternativ, forklarer Tormod og legger til:

– Vi ser alle at Trine Noodt gjør en kjempejobb for Alta og Finnmark, men problemet er at vi ikke en gang vet om Venstre kommer over sperregrensen. Derfor er Trine mindre aktuell.

– Er du alene i Ap-familien om å tenke slik du nå gjør?

– Nei, alle rundt meg sier det samme. Vi kan ikke stemme på et parti som lover å motarbeide de viktigste tilbud. Jeg tror ikke Ap får mange stemmer i Alta, er avskjedshilsen fra det som en gang var en trofast Ap-velger.

– Er uenig