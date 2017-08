– Fjerner blå straff

Det hevder toppkandidatene på Ap-lista, Runar Sjåstad og Steinar Karlstrøm (3. plass), som lover ei ny regjering som skal utjevne forskjeller om Ap og de rød-grønne får velgernes tillit og kommer i posisjon.

– Vi er ærlige på, at skal vi klare å finansiere fellesskapsløsninger, må vi ha større inntekter. Da kan vi ikke pøse ut milliarder i skattelette til de som har mest og nær ingenting til vanlige folk. Noen sier at blått styre ikke betyr noe for Finnmark, men vi behøver bare å se på hva som har skjedd under Høyre-Frp-regjeringen. For å finansiere skattelette til de rike, ble blant annet 80 millioner kroner hentet fra tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, gjennom fjerning av ordningen med ekstra barnetrygd her, sier Sjåsad og Karlstrøm – og legger til at i borteboerfylket har nedre inntektsgrense for stipend blitt økt så mye under den blå regjeringen, at 30 prosent av de som tidligere fikk borteboerstipend i dag er uten.

Ut av tuben

I sum betyr fjerningen av ekstra barnetrygd for familier i Finnmark et tap på 3.840 kroner mindre per barn årlig.

– Klart det betyr noe. I Alta har vi mange store barnefamilier som er med å holde innbyggertallet oppe. For en familie hvor mange mottar barnetrygd blir tapet betydelig og veldig merkbart. Ekstra barnetrygd ble lagt inn for å stimulere til flere barnefamilier, men først og fremst for å kompensere for at det i Finnmark er ekstra kostnader for barnefamilier, klargjør Steinar Karlstrøm.

Han tør ikke gi noen lovnad på at Ap gjeninnfører barnetrygden.

– Det vil være krevende å gjeninnføre en slik ekstra barnetrygd. Det er som med tannkremen som er kommet ut av tuben – å få kremen inn igjen viser seg vanskeligere, påpeker Sjåstad.

Rettferdig skatt

Begge Ap-toppene sier at Ap er ærlig overfor velgerne. Det betyr at partiet har advart velgerne om at de vil hente inn 15 milliarder ekstra i skatteinntekter, fortrinnsvis fra de rikeste. For familier med en samlet inntekt mellom en halv og én million årlig kan det være snakk om noen få hundrelapper i året.

– Skatteopplegget til de blå er å gi milliarder i lette til den absolutt rikeste delen av Norge. Vi mener at SSB har beregnet at det vil bli 15.000 flere nullskatteytere med deres opplegg. Vi har et skatteopplegg der de rikeste skal bidra mest. Det er eneste måte skatt kan ha legitimitet ute hos vanlige folk. Folk ønsker fellesskapsløsninger og vil bidra, men bare dersom vi har en rettferdig skatt.

Velferdsprofitører

Begge Ap-kandidatene sier nei til å slippe private, kommersielle aktører ytterligere inn på velferdsmarkedet. Samtidig vil de heller ikke endre regelverket, slik at private ikke kan levere helsetjenester, drive barnehager eller skoler.

– Det vi er for er å begrense muligheten til å hente ut profitt, og samtidig stramme inn regelverket, slik at det er krystallklare krav til private aktører når det gjelder lønn og arbeidsforhold, blant annet krav til en tjenestepensjon på nivå med hva offentlige konkurrenter har, sier toppkandidat Runar Sjåstad.

Steinar Karlstrøm har gjennom sin jobb i arbeidsmarkedsbedriften Aksis sett at anbudssystem og konkurranseutsetting er blitt en trussel mot god kvalitet på tjenestene.

– En ting er at ideelle non-profittaktører taper i konkurransen med kommersielle, som har bunnlinja som eneste mål. Det andre er at systemet skaper byråkrati og slett ikke gir noen stor effektivitetsfordel. Derfor bør systemet ettergås kritisk.