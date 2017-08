Magisk da Komsafjellet ble fredet

– Dette er et område av stor betydning for nasjonen Norge og for verdensarven, fastslo riksantikvaren Jørn Holme. Fredningen ble tirsdag stadfestet av Holme, samtidig som den stilfulle markeringen ble bivånet av klima og miljøminister Vidar Helgesen (H), ordfører Monica Nielsen (Ap), fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik (Ap) og avdelingsdirektør for sametingets kulturminne- areal og miljøavdeling, Sunniva Skålnes.

Viktig fredning

Den lille uhøytidelige seansen med kaffe og kaker på toppen av vanntanken i Komsa, ble innledet med Marit Hætta Øverli og Klemet Anders Buljo som skapte musikalsk magi i form av duoen Maret. Vassvik ønsket gjestene velkommen på vegne av kommune og fylkeskommune og trakk de historiske linjene for hvordan arbeidet med fredningen hadde startet da ordføreren i Alta het Eva Nielsen og Reidun Laura Andreassen var fylkeskonservator. – Den klassiske problemstillingen var vern eller bevaring og det var utgangspunktet for fredningsarbeidet, sa fylkesvaraordføreren. Hun fortalte at det ved hvert tilfelle av befaringer ble funnet nye ikke registrerte kulturminner og potensialet for nye funn er stort, fastslo hun. – Fra fylkeskommunens side vil vi ta initiativ til å få utarbeidet en forvaltningsplan i samarbeid med Alta kommune som tar hensyn til alle sider ved området og som vil formidle de enestående arkeologiske verdiene som området rommer, sa Vassvik. Betydning Riksantikvar Jørn Holme slo fast at fredningen av Komsa, som har tatt flere år og har blitt ledet av Finnmark fylkeskommune og Alta kommune. – Området fra Sjåbukta på Amtmannsnes, via E6 og til Tollevika, vitner om menneskelig aktivitet gjennom 10.000 år. Området skal være kilde både til kunnskap og opplevelser, og det er en stor glede for meg å lyse fred over dette området, som nå er å betrakte som fredet, smilte riksantikvaren.

Stolt ordfører

Ordfører Monica Nielsen takket for fredningen og plaketten hun mottok. – Vi er stolte over dette området som er et viktig friluftsområde sommer som vinter, og som er det området hvor vi vet det har vært bosetting i 10.000 år. Fredningen betyr likevel at bruken av området skal kunne videreføres. Området har stor verdi arkeologisk og historisk – og vi skal ta vare på Komsa, lovet ordføreren, som satte stor pris på besøket fra regjeringen og riksantikvaren. En fryd Klima og miljøminister Vidar Helgesen sa det var en fryd for han å reise rundt sammen med riksantikvar Jørn Holme og utlyse fred i hele landet, ved fredningen av områder. – Norge har mange historier som er verdt å fortelle, her har det bodd folk siden eldre steinalder og det var de første som kom hit i skinnbåter da Komsa var ei øy i havet som skulle bli de første til å bosette seg her i området. Fredningen av de mange funn som aller først ble påvist av Anders Nummedal, har internasjonal betydning. De mange funnene viser historien om arbeid og glede helt tilbake 10.000 år, sa statsråden. Støtte på 300.000 Derfor er det viktig å bevare dette området, som også skal kunne brukes. – Derfor bevilger vi i første omgang 300.000 kroner til at man skal kunne skilte bedre og tilrettelegge stier som hindrer slitasje. Området skal brukes, det skal ikke være et museum med åpningstider og inngangspenger, fastslo klima- og miljøministeren.

