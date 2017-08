– Opphev Finnmarksloven

Bengt Rune Strifeldt har hatt en bratt politisk læringskurve etter at han startet med aktiv politikk for åtte til 10 år tilbake. Den 46 år gamle prosjektlederen fra Alta er gruppeleder for Frp i hjemkommunen, og det samme for partiets fylkestingsgruppe. Familiefaren fra Alta følges av 38 år gamleMonica Hauge Stiansen fra Sør-Varanger på andreplass på Frp-lista.

– Finnmarksloven har hatt 10-årsjubileum – er du/partiet fornyd?Bør Sametinget få tilført mer makt eller mindre?

– Nei, Finnmarksloven er hemmende for utviklingen i Finnmark. Stortinget bør oppheve finnmarksloven, avvikle FEFO og overføre eiendommene til de respektive kommuner og flytte ansvaret for utvikling av samisk språk, kultur og samfunnsliv til departementsnivå.

– Reginonreformen er vedtatt, vil du/ditt parti reversere sammenslåingen av Troms og Finnmark?

– Nei, regionreformen omhandler å styrke regionen som en likeverdig part i dialog med regjering. Det er forvaltningsnivået, fylkeskommunen, som slås sammen for å flytte flere oppgaver til de nye regionene noe som vil flytte mer makt nærmere innbyggerne. Finnmark vil fortsatt bestå og vi vil fortsatt være stolte finnmarkinger.

– Bør det gjennom inntektssystemet tvinges fram ytterligere kommunesammenslåing i Finnmark, og hvor mange kommuner er det fornuftig antall i Finnmark?

– Nei, det blir feil vei å gå, men antall kommuner bør reduseres til maksimalt 10.

– Landbruket i Finnmark er under sterkt press, spesielt i enkelte kommuner. Bør sentrale myndigheter medvirke til strukturendring med større bruk ved bruk av økonomiske virkemidler? Hva med arealvern?

– Vi har hatt en vesentlig strukturrasjonalisering ved at tilskudd er vridd mer til matproduksjon som har medført at bønder i større grad kan være bonde fremfor byråkrat. Jeg mener vi har oppnådd større lønnsomhet som stimulere bonde til videre utvikling. Arealvern er viktig i de verdifulle jordbruksområdene i Finnmark, og vi har ingenting å miste av produktiv matjord.

– Hva mener ditt parti om reintilpasningen? Bør myndighetene sette hardt mot hardt?

– Vi har gjennomført en vesentlig reintallstilpasning og den må følges opp, de som ikke etterkommer kravene må det sanksjoneres mot.

– Hvordan vil du/ditt parti sikre at fisken i nord kommer på land og blir til verdiskapning og videreforedling i kystsamfunnene?

– Gjeldende regelverk, som er blitt styrket og modernisert de siste årene, sikrer en variert fiskeflåte og en industristruktur hvor det er plass til både små og store bedrifter. Vi må fortsette å legge til rette for lønnsomhet i alle ledd innen fiskerinæringene for å skape verdiskapning og helårige arbeidsplasser på land i kystsamfunnene.

– Venstre har lagt fram et forslag i Stortinget om at sykeshusstrukturen i Vest-Finnmark skal utredes og at det skal tas time-out for store investeringer (nytt sykehus i Hammerfest til over to milliarder). Hvordan vil du ditt parti stemme over forslaget?

– Jeg har fått bekreftelse på at dette vil vi støtte, jfr. tidligere artikkel i Altaposten.

– Vil du og ditt parti jobbe for at Alta-regionen skal få fødeavdeling og akuttilbud på sykehusnivå?

– Ja, det er en av de viktigste sakene for meg personlig og dette er noe jeg ikke vil gi opp før vi har fått dette på plass.

– Det hevdes at helseregionene er blitt en direktør-diktatur uten mulighet for folkevalgpåvirkning. Vil du/ditt parti videreføre ordningen med helseforetak?

– Frp har i over ti år ment at RHFene skal legges ned. Vi ønsker oss en nasjonal enhetlig styring, fremfor pulverisering av oppgaver og ansvar som man ser tendens av med dagens modell.

– Hvordan vil du/ditt parti sikre at stamflyplassene i Alta og Kirkenes utvikles med direkteflyavganger?

– Ja, og dette kan også gjøres ved å benytte nye flytyper slik som bl.a. Widerøe har bestilt. Slike 114 seters Jetfly vil gi flere direkteflyavganger og større valgmuligheter.

– Vil du/ditt parti støtte bygging av en ny storflyplass i Hammerfest (asfaltert rullebane 1720 eller 2220 m)?

– Finnmark FrP har vedtatt å støtte til en ny flyplass med 1200 meters rullebane, men med tidligere signal fra Avinor, vil vi også kunne støtte en flyplass med 1550 meter operativ rullebane. Den vil ligge i segmentet for kortbaneflyplasser som strekker seg fra 800 til 1550 meter rullebanelengde.

– Vil du/ditt parti jobbe for/stemme for realisering av RV 93 utbygging Kløfta og ny E6 gjennom Alta (avlastningsveien)?Eventuelt hvilke andre prosjekter i Finnmark bør prioriteres foran?

– Ja, utbygging og oppgradering av RV93 til ny E45 er ett av de viktigste veiprosjektene i Finnmark i årene fremover. Denne og Parsell 1 for ny E6 gjennom Alta er prosjekter jeg har jobbet lenge med å får realisert og vil også fortsette med dette. Av andre prosjekter er breddeutvidelse av RV92 og videreutvikling av Banak for å sikre denne som logistikk knutepunkt for flyfrakt av fersk fisk og sjømat, men det er også et potensial for andre produkter, slik som reinkjøtt og andre kvalitetsprodukter fra Finnmark.

– Støtter du/ditt parti Nussir i gjenåpningen av gruva i Repparfjord ut fra de planer som foreligger (sjødeponi)?

– Ja, vi har jobbet aktivt for etablering av denne og er fornøyd med at det ser ut til å bli oppstart i nær fremtid.

– Er du ditt parti fornøyd med motorferdselsloven slik den etter endringene framstår?

– Jeg er fornøyd med at kommunene nå har fått ansvaret for motorferdselsloven slik at lokalpolitikere nå kan etablere løyper for motorferdsel der innbyggerne ønsker det. Før arbeidet i kommunen kan begynne må friluftsliv kartlegges etter gitt metode. Dette kan være utfordrende for mindre kommuner. Denne kartleggingen er nyttig uansett, men krevende. Denne kartleggingen er ikke noe som er nytt på grunn av motorferdselsloven, men ble pålagt kommunene i 2008 og hatt frist til 2018 med å gjennomføre denne kartleggingen. Dessverre er det få kommuner som har startet denne kartleggingen tidligere og må derfor gjennomføre denne før de kan etablere nye løyper.

– Det er elevhybelkrise i Finnmark. Vil du/ditt parti garantere at bygging av hybelbygg til vg. Skole gis de samme støtteordninger som bygging av studenthybler (momsfritak/støtteordning hos Husbanken?

– Ja, vi har også programfestet at vi vil etablere finansieringsordning for bygging av elevhybler etter samme modell som studentboliger

– Hvordan vil ditt parti medvirke til realisering av regionalt teaterbygg i Kautokeino?

– Jeg ønsker å få realisert nytt regionalt teaterbygg i Kautokeino og vil jobbe for å få prioritert midler til dette formålet.