– En helt fantastisk start på studiet

– Jeg ville oppleve naturen her, se nordlyset og oppleve det norske utdanningssystemet, forteller Selina Wolff fra Tyskland. 20-åringen har akkurat spist lunsj sammen med nye studievenner på UiT campus Alta. Praten går løst og ledig, om fagene, registreringen, boforholdene og stedet. Naturen, nordlyset, det arktiske og å leve i et kaldt klima, er grunner for hvorfor de har kommet hit. En annen er ønsket om å velge noe annerledes. – Det er ikke så vanlig for tyske studenter å reise til Norge. De fleste drar til land som Spania eller Portugal, forteller Cathrin Mossow, også tysk. – Synes dere universitetet er lite? – Nei, vi synes ikke det er så lite. Vi er fra en liten by selv, og universitetet der er heller ikke så stort. Så dette er akkurat passe, synes Selina. Finske Iida Raitamo har latt midnattssola trekke seg nordover. – Jeg elsker Lappland og har studert ved Sami Education Institute. Nå blir det reiseliv her i Alta, forteller hun. For de franske og tyske studentene er det ikke så rent lite eksotisk å komme til Alta for å studere. Og det kommer flere studenter enn før. De er fra flere europeiske land, og har det til felles at de har valgt studier nord for den arktiske sirkelen. En god start Denne uka begynte 60 studenter på ulike grader og studieretninger ved UiT campus Alta. En stor del er franske. Mens det er langt færre russiske studenter enn tidligere, er det en stor økning i studenter fra Frankrike og Tyskland. Noen er på utveksling i et halvt år, andre for 3-årig bachelorgrad eller mastergrad. Andre studenter er fra Japan, Nederland, Canada, Russland, Belgia, Kina, Iran, Ghana, Australia, Filippinene, Storbritannia, Nepal, Finland og Spania.



– Det de fleste sier, er at de ønsker å oppleve naturen her, forteller Natalia Kononova, rådgiver med ansvar for de utenlandske studentene. Sammen med Studentsamskipnaden med flere, har hun tilrettelagt for at mottakelsen for de utenlandske studentene skal bli så bra som mulig. – Vi har et introduksjonsprogram og hjelper dem med alt fra registrering til å forklare hvor ting er. Vi har blant annet tatt turen til Komsa, forteller Kononova. Studentsamskipnaden har egne aktiviteter å by på, som de informerer om – som for eksempel fotball i gymsalen. – Og så har vi jo fadderprogrammet, der gamle studenter tar vare på de nye. Det er veldig populært, sier hun.



Fullfører masteren Anas Aldabbagh har en litt annerledes bakgrunn enn de andre studentene. Han bor nemlig i Alta fra før av. Han har også en bachelorgrad som elektroingeniør fra før. Nå ønsker han å bygge på med masterstudium. Han mangler bare norsken for å få det til. – Norsk er ikke vanskelig når man trenger det. Dette skal jeg klare for familien min, forteller Anas Aldabbagh, som er fra Syria og kom til Alta for halvannet år siden. Han ønsker å ta master som automasjonsingeniør. Om utvekslingen – Det er helt fantastisk start på studiet. Vi har ikke fadderuke hjemme. Universitetet her i Alta gjør mye for de internasjonale studentene, sier Alice Vigneron fra den franske byen Lille. Hun ble for alvor kjent med Norge da hun var utvekslingsstudent på Finnsnes med AFS. Mørketida kan ikke ha plaget henne noe særlig, for valget falt raskt på Alta for studier i reiseliv. Nå har hun bare lovord å komme med for oppstarten i Alta. – Jeg skal studerere Arctic Adventure Tourism over tre år. Jeg gleder meg masse, sier hun.



– Skolen er veldig dynamisk og det er mange utenlandske studenter her. Det er fint å kunne snakke med de andre, sier Clement Le Dily som er fra samme by som Alice, men de visste ikke om hverandre fra før. Mange av studentene er her for et halvårig utvekslingsprogram gjennom Erasmus. Universitetene har avtaler seg imellom, og studentene får stipend. Rundt bordet sitter et 20-talls studenter fra ulike land; Frankrike, Canada, Belgia, Tyskland, Nederland og Russland. Alle snakker med alle. De har nettopp fått gratis middag og sola skinner godt. – Er dere klar over at det kan bli litt kaldere til vinteren? – Det er vi, men det skal gå bra, insisterer de. – Bor dere bra? Studentene ser på hverandre rundt bordet, fniser litt. – Ja, det gjør vi. Selv om hyblene godt kunne ha vært litt oppgradert. Men det er helt greit, kommer det anonymt.

Les mer om samme tema

Redaktøren anbefaler