Savner informasjon

Folk i fergekø forstår at det kan oppstå feil og komplikasjoner med reparasjon, men forstår ikke at det ikke gis god informasjon når to ferger er ute av drift i dagevis.

Både turister, fastboende i Loppa og forretningsfolk har denne uka vært rammet av fergeproblemene for både MF Bergsfjord og MF Hasvik som trafikkerer i Loppa. En av dem er Lars Halfdan Melbye fra Fredrikstad.

Han kom torsdag til Øksfjord for å besøke kunder i Loppa. Bedriften Havfiskeri som leverer utstyr til fiskere over hele Norge. Melbye forstår at problemer kan oppstå, men er noe overgitt for at informasjonen på fergekaia i Øksfjord er mangelfull.

– Nå skal jeg til Nuvsvåg og blir hentet av en kunde på den andre siden, sier Melbye, mens han venter på avgang med hurtigbåt som tar passasjerer men ingen biler. Så håper han at ting ordner seg for resten av oppholdet i Loppa.