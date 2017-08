Tror ikke ballongen sprekker

Leder for Loppa Sp, Ann Tove Wilhelmsen, ønsker ikke selv å stille til valg, men mener Sp stiller med sterke kandidater og et godt program.

Førstekandidat Geir Adelsten Iversen fra Hasvik mener partiet hans er et naturlig valg. Han får støtte for dette utsagnet av Helge Guttormsen fra Skjervøy, som er andrekandidat til sametinget på Sp sin liste fra valgkrets 3.

– Det er blant annet regjeringspartiene som har spilt oss gode, sier Iversen. Han tror reformiveren på flere fronter har gjort at Senterpartiets politikk har slått an i befolkningen. Når han derimot skal forklare gløtten på døra til et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet, mener Iversen at et sterkt Senterparti kan få Støre og Co til å dreie sin politikk mot dem.

– Vi vil revurdere bestemmelsene for både Andøya og Bardufoss når det gjelder nedlegging, og berge offentlige tjenester i distriktene, lokker førstekandidaten, og legger til at både melkekvoter og fiskekvoter skal under lupen dersom partiet får et solid mandat fra folket. Det er ikke bare på kysten politikken gir gjengklang.

– I Kautokeino fikk vi faktisk god respons og delte ut omtrent 500 brosjyrer, forteller Iversen.