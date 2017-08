Ber Høie legge fram utredning

– Hun vet utmerket godt at folk i Alta og Kautokeino nettopp har etterlyst en helhetlig faglig utredning av alternativene som gir Alta-regionen akuttilbud og fødeavdeling. Bergstø kan ikke være ukjent med at det er gjort kun en faglig utredning, og den har Oslo Economics foretatt. OE-utredningen har en klar anbefaling om en sykehusstruktur med akuttilbud og fødeavdeling i Alta. Jeg registrerer i media at Bergstø drar integriteten til OE i tvil, men likevel fortsatt avviser kravet om å få gjort en utredning som har tillit fra alle, sier Noodt.

SVs toppkandidat ved Stortingsvalget, Kirsti Bergstø, etterlyser nå faglige vurderinger som tilsier at Vest-Finnmark ikke kan ha en sykehusstruktur med to sykehus, i Alta og Hammerfest. Krav om utredning og akutttilbud er blitt et folkekrav i befolkningssenteret i Finnmark.

Venstre-toppen håper imidlertid at spørsmålet Bergstø nå stiller er en erkjennelse i SV av at det ikke foreligger et godt nok beslutningsgrunnlag. Hun regner med at SV nå åpner for å stemme ja til utredning og ta time-out i milliardinvestering for nytt sykehus i Vest-Finnmark til fakta legges på bordet i et godt beslutningsgrunnlag.

Begrunnelsen

I Bergstøs begrunnelse for det det skriftlige spørsmålet til helseministeren, heter det:

«Som helseministeren er kjent med pågår det en debatt i Finnmark om muligheten for å etablere et akuttsykehus i Alta i tillegg til sykehusene i Kirkenes og Hammerfest. I denne debatten fremkommer ønsket om en utredning av behovet for helsetjenester og sykehus i Finnmark. Til tross for debatten som går, har ikke Helse Nord og Finnmarkssykehuset lagt frem skriftlig materiale, vurderinger og utredninger som ligger til grunn for dagens investeringer og strategi i fylket. Det er svært viktig at folk i fylket gjøres kjent med bakgrunn for helse og sykehusplan, samt konkrete vurderinger for helse og sykehustilbudet i Finnmark. Det er viktig at Finnmarkssykeshuset imøtekommer Altas befolkning med å legge frem grunnelggende dokumentasjon i sykehussaka.»