– Smarttelefonen og sosiale medier gir oss unike muligheter, samtidig er det en fare for at vi blir mer opptatte av å publisere opplevelsen enn å faktisk oppleve den, sier førstelektoren ved Norges arktiske Universitet, avdeling Harstad, Bård Borch Michalsen.

– Det at jeg nå sitter ved bassengkanten i Italia og snakker med deg illustrerer hvor rivende utviklingen har vært de siste tjue årene. Før måtte ungdommen ringe hjem fra Syden på noteringsoverføring, mens det i dag er like billig å bruke mobildata om du er i Norge eller ute i Europa, sier Michalsen, som opplyser at Norge er i verdenstoppen når det gjelder mobil- og nettbruk.

– Man kjenner litt på den dårlige samvittigheten innimellom Småbarnsmødrene Kari, Hanne Guri og Martha Helen innrømmer at de er hekta på mobilen.

Michalsen har medieutvikling som et av sine spesialområder og han bemerker at da Smarttelefonen kom for ti år siden ble verden snudd på hodet.

– Geografien er opphevet og det gir fantastiske muligheter. Nå kan du facetale med ditt treårige barnebarn selv om du er på ferie i Asia, sier Michalsen, som likevel er enig med dem som advarer mot å glemme det virkelige livet.

– Hvis du ikke lenger er tilstede der du er, men heller langt borte, da er det skummelt. Når du begynner å leve mer digitalt, enn i det virkelige livet.

– Hvorfor gjør vi dette?

– Brukerterskelen er veldig lav. Det er enkelt. Også appellerer det vel til vår narsististiske side. Vi vil bli likt. Når du legger ut et bilde på Facebook eller Instagram, så vil du at flest mulig skal like det. Slik er vi alle. Vi blir rett og slett ganske selvopptatte av sosiale medier, mener Michalsen, som har lang erfaring fra mediebransjen.

– Hvor ble det av den gode samtalen? – Er vi i ferd med å miste evnen til å være tilstede i øyeblikkene?

Sjekke antall likes

Han understreker at når man legger ut et bilde er det ikke bare øyeblikket bildet tas som ofres.

– Etterpå blir du gående å sjekke hvor mange likes du har fått og dermed får du kanskje ikke like mye glede av ferien eller fisketuren som du kunne hatt, funderer han.

I en tid der folk tror de ikke kan gå på do uten at mobiltelefonen er med, mener Michalsen at alle burde øve seg på å legge den vekk.

– Alle burde øve seg på nettopp det. Å velge å være analog iblandt. Fysisk tilstedeværelse er viktig og når vi sitter med fokuset på mobiltelefonen er vi ikke tilstede og like konsentrerte. En ting er i sosiale sammenhenger, men ikke minst gjelder dette på jobb og på skolen hvor effektiviteten går ned om man heller konsentrerer seg om mobilen enn om arbeidet, påpeker lektoren.

– I barnebursdager kan man saktens tenke at barna er ganske tålmodige, som sitter og venter på å få blåse lysene fordi 12 foreldre skal finne frem telefonene og forevige øyeblikket. Hva er det som skjer liksom?

– Det er blitt slik at har man ikke fotografert det, så har man ikke opplevd det. Det er noe vi burde trene på. Å oppleve ting i øyeblikket, uten at det er dokumentert eller publisert noe sted, mener Michalsen.