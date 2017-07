Vi vil ha sol, sol, sol

Vi våkner opp til det som skal bli den fineste soldagen på aldri så lenge. I hvert fall ifølge yr.no. Men nei, her er ingen sol i det hele tatt. I stedet har vi 12 iskalde sommergrader og grå tåkedis over Nordlysbyen.

– Hvorfor er det ikke sol?

Spør vi meteorologen ved Værvarslinga for Nord-Norge i Tromsø.

– Det skal komme litt sol, dere må bare være litt tålmodige. Men det er endel skyer på indre strøk så helt skyfritt blir det nok ikke, sier vakthavende meteorolog Gjermund Haugen.

Han forteller om fralandsvinden som gjør at skyene på vidda kommer ut mot kysten og vil merkes. Skyene har kommet som følge av høytrykket.

– Det er også meldt 17 og 20 grader i dag. Men det kjennes mye kaldere...

– Ja, nå er det bare 12 grader og det skulle nok vært varmere. Men det vil bli varmere utover dagen, når sola får slippe til og stå litt på, lover Haugen.

Best i øst

Det beste været i Finnmark lørdag formiddag, var i Øst-Finnmark.

– Det er faktisk finest vær på Varangerhalvøya, og varmest er det på Tana Bru med 15 grader, sier Haugen.

For søndagen lover han bedre vær, men kan ikke garantere det for innlandet og Alta.

– Jeg tror morgendagen blir bedre, men kanskje aller best på kysten, som i Hammerfest. Og i Nordkapp kan det bli tåke. I Alta vil dere nok fortsatt merke de skyene som kommer fra innlandet, avslører han.

Kan bli bra igjen

Allerede sent tirsdag eller tidlig onsdag skal denne høytrykksperioden være over. Høytrykket vil plassere seg i Barentshavet, men strekke seg utover uka. Problemet med høytrykkene i Barentshavet er bare at de ikke er så stabile.

– Men finværet kan komme tilbake igjen mot slutten av uka. Det er det for tidlig å si noe om, sier meteorologen.