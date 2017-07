Solberg: – 22. juli vil alltid være forbundet med frykt, fortvilelse og sorg.

– For oss er 22. juli en dato som for alltid vil være forbundet med frykt, fortvilelse og sorg, sa Solberg da hun talte under minnemarkeringen utenfor Høyblokka i regjeringskvartalet lørdag formiddag.

NTB-Steinar Schjetne og Isabel Bech.

Etter talen understreket statsministeren hvor viktig det er å ikke glemme angrepet og å minnes de som ble rammet.

– Jeg forstår jo veldig godt at folk ønsker en markering og at det ikke er noe å tone ned. Dette er det største angrepet i Norge etter andre verdenskrig, og det rammet så blodig og så hardt, sier Solberg til NTB.