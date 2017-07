– Har du sett Bravo?

Den 10 år gamle Bichon Havanaise-hunden kom bort fra eierne sine torsdag ved 14-tiden på en parkeringsplass i Repparfjord/Aiissaroaivi. Den har siden vært på rømmen. Nå håper Kari Lie og mannen at de skal klare å finne han.

– Vi vet at han er i live, for han er observert tidlig lørdag morgen ved ei hytte ved Fossen. Han er sett flere ganger, men er så stresset at han ikke tør å komme til noen, forteller Kari Lie fra Mo i Rana – på ferie i Finnmark.

Bravo er sort, med krølllete pels og litt hvit på hodet, hake og bryst og på labbene.

De som har tips om Bravo, kan ringe Kari Lie på telefonnummer: 996 93 090.

Bravo var med Kari og mannen hennes i bobilen og de var på vei hjem til Mo i Rana, da hunden ble borte.

– Nå håper vi på hjelp til å finne han. Hvis noen ser Bravo, er det fint om de gir oss beskjed, og ikke prøver å ta han igjen. Da vil han bare løpe enda lenger unna, sier matmor.

Hun er fortvilt over situasjonen.

– Han er jo egentlig en smart hund. Bravo er aldri lenger enn en meter unna oss, så han må være veldig redd nå, sier hun.

De har fått flere tips om observasjoner av Bravo, og har prøvd å kjøre dit. Lørdag morgen mener de at de så han med kikkert oppe på ei lita fjellhylle. Men hunden var så redd at den la på sprang igjen.

Hoppet ut av bilen

«Rømmingen» skjedde da Kari og mannen hadde hatt en lang rastepause, og på neste stopp stoppet for å kaste en søppelpose.

– Han er så liten og gjør så lite utav seg. Og vi hadde jo stoppet like før. Derfor merket vi ikke at han plutselig smatt ut, sier eieren fortvilt.

Dermed kom de helt forbi Talvik før de oppdaget at Bravo var borte.

– Mange så han på parkeringsplassen. Til slutt har han begynt å springe. Det er et under at han har klart seg så godt, sier hun.

Borte i to døgn

De tror ikke hunden kan være skadet.

– Han har sprunget fire kilometer på 15 minutter. Ei dame prøvde å invitere han inn på hytta si, men da snudde han og la på sprang igjen, sier hun.

Det er nå to døgn siden Bravo forsvant. De har satt ut mat til han, og Dyrebeskyttelsen har prøvd å ha på besøk ei tispe med løpetid. Nå venter de på at Dyrebeskyttelsen skal komme med feller de kan sette ut, med mat i.

– Vi har også prøvd å grille, for å lokke han tilbake. Det ser ut som om han følger kraftlinja. Det ser også ut som om han er ute og løper om kvelden og natta og hviler seg om dagen. Vi blir her til vi finner han, sier Kari Lie.

– Vi har fått veldig mye hjelp og støtte fra folk, og mange har delt på Facebook. Det er vi veldig takknemlige for. Vi håper på en lykkelig slutt, sier hun.