– Hadde vært kult å sitte i Emmy-salen

Det ballet på seg

Det var for et år siden at Claus kjøpte seg en krakk på Ikea. Fin krakk å sitte på i dusjen for meg som har vondt kne, sa Claus, som etter en tids kombinasjon stol, vann og såpe varslet Ikea om både overhengende og nedhengende fare for å få ting i klem. Setet er jo fullt av huller, påpekte Jørstad. Han fikk svar på tiltale på dialekt fra Ikea, og saken suste på hodet inn i årets Altarevy pluss på mer uutgrunnelig vis inn i den kreative hjernen til den amerikanske C&W musikeren Justin Moore. En Moore som etter låten "The Ballad of Claus Jorstad – Devils stool," havnet på talkshowet til Jimmy Kimmel Live.

Claus' testikkeltrøbbel tema hos Jimmy Kimmel IKEA-historien tolkes av countrystjerne på et av USAs største talkshow.

Venn fra Kina?

Emmy prisen er TV-produksjonens Oscar, og sangen er nominert i kategorien "Outstanding original music and lyrics – 2017."

– Det er kjempeartig. Flott med humor i hverdagen. Det eneste tvilsomme er at det popper opp nye venneforespørsler fra Kina og USA og mange land i mellom. Jeg blir lei av å sitte og trykke avvis, sier Jørstad, som opplevde samme maset i fjor høsten da sangen tok av.

– Men det dukker opp en og annen som er interessant, og som jeg sier ja til å bli venn med, sier han.