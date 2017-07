Sju av ti vil spise lokal mat på norgesferie

Sju av ti nordmenn mener det er viktig å spise lokal mat når de er på ferie i Norge, ifølge en ny undersøkelse fra Matmerk.

I samme undersøkelse ble folk spurt om hvor lett de synes det er å finne den lokale maten.

– Bare 29 prosent av oss syns lokalmat er lett å finne, og da har vi en vei å gå for å tilfredsstille den lokalmatsultne turisten, sier administrerende direktør Nina Sundqvist i Matmerk.

Stiftelsen jobber for å styrke omdømmet til norske matprodukter hos norske forbrukere.

I undersøkelsen svarer 17 prosent at det er svært viktig for dem å spise lokal mat når de er på ferie i Norge. 51 prosent sier at det er «noe viktig». 22 prosent mener at det ikke er viktig, mens 8 prosent svarer at de ikke har noen oppfatning om saken. 2 prosent svarer at de aldri ferierer i Norge.

(©NTB)