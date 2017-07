Lundin Norway har ifølge en pressemelding boret en avgrensningsbrønn på Alta-funnet i Barentshavet og har gjennomført en produksjonstest fra brønnen med meget gode resultater.

– Dette lover godt for en utbygging av feltet, sier administrerende direktør Kristin Færøvik i pressemeldingen.

Funnet av Alta ble gjort i 2014 og ligger på det som heter Lopphøgda, om lag 160 kilometer nordvest av Hammerfest. Avgrensningsbrønn 7220/11-4 som ble boret nå ligger om lag 1,8 kilometer sør for funnbrønnen. Her traff man en hydrokarbonkolonne med en tykkelse på 48 meter, fordelt på 4 meter gass og 44 meter olje.

– Denne siste brønntesten i Alta lover godt for en selvstendig utbygging i området, og vi jobber videre med et mål om at Alta og Gohta skal bli vårt neste store utbyggingsprosjekt. Vi deltar også i arbeidet med å utrede en mulig mottaksterminal for råolje på land i Finnmark, sier Færøvik.