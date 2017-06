Mener Alta-mann hadde narkotika i bilen

Mannen i 20-årene må møte i Alta tingrett, siktet for befatning med 148 gram hasj og 55 gram amfetamin ved et tilfelle, og 90 gram hasj ved et annet tilfelle. Ved et tredje tilfelle, skal mannen ha oppbevart ni gram amfetamin ved en privatadresse i Alta.

Videre heter det at mannen har kjørt personbil, til tross for at han var påvirket av legemiddelet pregabalin, amfetamin og MDMA.

Mannen har også ifølge tiltalen kjørt en bil uten at denne var registrert og påsatt lovlige kjennemerker.

Uten våpentillatelse

– I perioden fra onsdag 17. august 2016 til 15. september 2016 i Alta, var han i besittelse av elektrosjokkvåpen til tross for at han ikke har tillatelse til dette.

– Det tas forbehold om at det vil bli lagt ned påstand om inndragning av et elektrosjokkvåpen og tap av førerretten for alltid, heter det.

Saken er foreløpig berammet for Alta tingrett i juli.