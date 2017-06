Etterforsker kanovelt

– Vi har nylig opprettet en sak på ulykken og må se hvordan den blir håndtert videre, opplyser tilsynsleder ved Arbeidstilsynet Nord-Norge, Angela Westphal. Det foreligger derfor ingen beslutninger i saken, men de vil følge opp saken,

Altaposten har på grunn av ferieavvikling ikke fått kontakt med påtaleansvarlig for saken ved politiet i Alta. Ut over dette blir vi henvist til Arbeidstilsynet, da det er snakk om en arbeidsulykke med personskade og ikke en straffesak.

Sendt videre til UNN Tre ganger ble elvevakta dratt ned i virvelen i Nedre-Sierra.

Vil ta tid

På spørsmål når Arbeidstilsynet mener de vil stå klar med en konklusjon, svarer Westphal at det vil være umulig å kunne si.

– Vi vurderer alle ulykker med tanke på oppfølging. Så må vi se på innholdet i saken, hva som kommer frem av opplysninger og om vi vil gjennomføre et fysisk tilsyn. Vårt mål er uansett å hindre slike ulykker i framtiden. Er det systematiske feil? Hva kan man gjøre bedre og så videre, forteller hun.

Dialog med folkehøgskolen

For Alta Laksefiskeri Interessentskap er det også viktig å unngå slike hendelser i framtiden. ALI-sjef Tor Erland Nilsen forteller at de i samarbeid med Alta folkehøgskole jobber med rutiner for bruk av kano i Altaelva.

– Sammen med dyktige folk fra folkehøgskolen ser vi på rutinene, sier Nilsen.

Han hilser undersøkelser velkommen.

– Det blir ofte mange spekulasjoner. Nå må politiet og Arbeidstilsynet få gjøre sin jobb og gjøre en vurdering, sier Nilsen.