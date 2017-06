Felles slakteri på is

Det betyr at planene om et felles slakteri i Finnmark legges på is inntil videre. Alta kommune er i ferd å ferdigstille industriområdet på Langnes, et arbeid som ble startet som et resultat av utsiktene til et slakteri. Intensjonsavtalen som et slikt samarbeid ble inngått i 2015, og siden har de arbeidet med kartlegging av aktuelle lokaliteter.

I en felles pressemelding skriver selskapene at de fortsatt vil satse og investere i Finnmark.

– Når planene om et felles slakteri nå legges på is skyldes det først og fremst at den forventede volumveksten som var utgangspunktet for prosjektet har latt vente på seg, heter det i pressemeldingen

Det fører til at behovet for mer slaktekapasitet har uteblitt.

– I mellomtiden har alle tre selskapene også sett at de kan løse de volumene de har pr. i dag med en økning på de eksisterende fasilitetene, heter det.

De tre selskapene ønsker å vokse og øke produksjonen i Finnmark.

– Når det nye trafikklyssystemet for vekst begynner å virke forventer selskapene at Finnmark er blant regionene som vil få grønt lys for vekst, skriver de i pressemeldingen.