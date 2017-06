Fredag ettermiddag fikk politiket meldling om en katteulykke på Kautokeinoveien. En bilist meldte fra om at sort katt hadde kommet over veien og under bilen hans. Katten forsvant, så det er usikkert om katten var skadet eller eventuelt hvor mye.

Etter gammel folketro har katten ni liv, samt mye annet som er knyttet opp til husdyret. Passerer blant annet en svart katt over veien, er det ulykke i vente...