– Ingen selvfølge at det gikk bra

Altaposten har vært i kontakt med faren til den en av de to elvevaktene, en ung kvinne og en ung mann, som havnet i vannet i Sierra. Denne delen av Altaelva er kjent av erfarne fiskere og elvekjennere som et parti med svært skumle strømmer.Den mannlige vakta ble dratt under flere ganger av stømmene da kanoen de var i veltet. Den andre personen kom seg etter hvert på land og fikk varslet slik at elvekjennere kunne rykke ut med båt for å forsøke å redde den unge elvevakta.

– Jeg skal verken under- eller overdramatisere det som skjedde. Elva er stor og svært kald, og det kunne fått en utgang som vi helst ikke liker å tenke på. Men denne gang gikk det bra, selv om det ikke var noen selvfølge. Sønnen min er helt klar på at han på hele ferden ned over elva var ved bevissthet. Han var imidlertid kritisk nedkjølt da en av mange erfarne elvekjennere fikk han på land, forteller faren på telefon fra utlandet.

Han har fortløpence blitt holdt orientert, og sier til Altaposten at sønnen og familien ønsker ro og derfor ikke går ut med navn når de forteller hva som skjedde.

– For oss er det imidlertid viktig å få fortalt at han høyst sannsynligvis skrives ut fra Hammerfest sykehus i morgen søndag, og at temperatur og kroppsfunksjoner nå igjen er normale. Samtidig ønsker jeg å overbringe en takk til alle som reagerte raskt og besluttsomt, og til ALI som synes å ha gode rutiner for slike hendelser, sier faren til Altaposten.

Altaposten meldte tidligere at mannen som hadde vært rundt 20 minutter i elvevannet ble plukket opp i Sorrisniva, mange fiskeplasser nedenfor Sierra. Ut fra de opplysningene Altaposten har ble han fraktet fra Sorrisnivå til Stengelsen og videre herfra til Alta Helsesenter. Etter en sjekk her ble han fløyet med ambulansefly til Hammerfest for videre behandling, men kan høyst sannsynligvis skrives ut søndag og reise hjem til Alta.