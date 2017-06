Brukte lite penger

Lånegjelda for hver av Loppas innbyggere er 45.169 kroner – og dermed betydelig lavere enn for mange andre finnmarkskommuner. Foruten driftsavdelingen i Loppa hadde alle avdelinger et mindreforbruk enn budsjettert i 2016.

– Det er gledelig for en høyremann å se at de økonomiske målene er nådd og det fortjener rådmannen og staben skryt for, sa Ståle Sæther som illustrerte hva man må gjøre for å få alle til å trekke i samme retning:

– Den gamle høyremannen Erling Norvik sa at man må gjenta, gjenta og gjenta, for alle sover ikke samtidig og Loppa Høyre er fornøyde med at mindreforbruket på drøyt 4 millioner settes på disposisjonsfond.