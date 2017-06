– Superpopulært med cruise

Sommeren lar vente på seg, og gradestokken kryper så vidt over 10 grader. Mange lengter nok derfor etter varmere strøk. At været har mye å si for hvor mye vi reiser, merker i alle fall den lokale turoperatøren G travel i Alta.

– Cruise har blitt en superpopulær ferieform og vi har merket en markant økning. Vi ordner hele pakken til våre kunder med både fly, hotell, cruise og transport mellom flyplass, hotell og cruisehavn, forteller teamleder ved G Travel, Therese Helen Hagerup.

Til tross for at det i dag er mulig å bestille alt fra sofakroken hjemme, er det fortsatt godt med folk som bruker reisebyråer. Årsaken til det, mener Hagerup er at mulighetene blir for mange på nett.

– Det er lett å bli forvirret, så da kommer de hit etter å ha sittet i mange timer uten å ha funnet og booket noe som helst. Her kan de komme med ønskene sine, og vi vil lage et spisset tilbud som passer til dem. I tillegg er det også mange som velger å bruke byrå når det er større grupper, eller firmaer som reiser, legger hun til.

Merker trykket

Fellesferien er for mange i gang, og selv om de fleste billettene er solgt unna, finnes det fortsatt muligheter til å få sol og varme.

– Det er ganske fult, så det krevet litt og vil kanskje ta litt lengre tid å finne noe som passer, men det er mulig, sier Hagerup.

– Hvor drar folk?

– De «klassiske» reisemålene Mallorca, Rodos og Hellas holder seg. Samtidig ser vi en økning i antall reisende som vil til Kroatia og Bulgaria – folk som kanskje valgte Tyrkia før, avslutter Hagerup