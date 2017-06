– Ingen interesse av å «frikjenne» ørna

«Har hørt at han ikke ser på kadaveret engang men bare bruker bildene som han vurderer utifra. Bevisst fra hans side og i en slik situasjon så burde det vært 2 «spesialister» som ser og vurderer uavhengig. Om han vil omgjøre så må det en til å godkjenne det. Det kan ikke være slik at han kan leke mafia som i dag.»

Det som får reineierne til å reagere, er nettopp at Uglebakken er medlem av Norsk ornitologisk forening, som har som et av sine mål å verne om ørna. Hans Ole Eira, leder av distrikt 26, Lakkonjarga, er bare en av kritikerne som sparker løs på Uglebakken på Facebook. Et sitat fra Eira lyder som følger:

Det er på den lukkede Facebook-gruppen «Samisk reindrift - veien videre» at Uglebakken, ansatt i Statens naturoppsyn (SNO) i Alta, får gjennomgå. NRKs Oddasat har allerede omtalt saken, og kritikken mot Uglebakken går på at reineiere ikke har tillit til den dokumentasjonsjobben Uglebakken gjør i forbindelse med rein drept av ørn.

– Men inhabilitet handler ikke om hva du føler, men om at folk der ute, i dette tilfelle reineiere, føler at de ikke kan stole på at du gjør jobben objektivt og uten bindinger til NOFs målsettinger. Er ikke det problematisk?

Til Altaposten fastholder Hans Ole Eira sin mistillit til Ken Gøran Uglebakken.

– Ja, jeg synes det er betenkelig at Uglebakken er medlem av NOF. En organisasjon som betviler at ørna dreper kalver og som har som mål å bevare kongeørna. At han da er den som skal dokumentere hvorvidt ørna har drept reinkalvene, blir veldig merkelig. Det er ikke rart at folk ikke stoler på den jobben han gjør, sier Eira.

Krever opprydding

Eira er fersk Senterparti-politiker i Kautokeino, og nettopp Senterpartiet sendte i går ut en pressemelding hvor de setter SNO-ansatte Uglebakken, samt rovviltansvarlig i Porsanger SNO, Torkjell Morset, under lupen.

– Finnmark Senterparti krever en granskning av saker der de nevnte rovviltansvarlige har overprøvd dyreeiers/lokale rovviltkontakters vurderinger. Dette vil være helt nødvendig for å sikre beitenæringenes driftsgrunnlag og for å styrke tilliten mellom næringene og forvaltningen, sier Nancy Porsanger Anti, nestleder i Finnmark Senterparti.

Klare instrukser

Uglebakken forsikrer overfor Altaposten at han og alle andre i SNO følger klare retningslinjer når de skal avkrefte eller bekrefte om tamrein er drept av fredet rovvilt.

– Vi har instrukser som vi skal følge og vår jobb er å kontrollere den jobben som de som driver med skadedokumentasjon gjør. I noen svært få tilfeller har jeg i samråd med personene som har gjort undersøkelsen endret konklusjonen som de har satt, og det er når jeg ser at det er mismatch mellom bilder og forklaring. Men det er unntaksvis, sier Uglebakken, som opplever å ha et godt forhold til reineierne.

Blir stort sett trodd

Hans Ole Eira sier at han i hovedsak føler at reineierne blir trodd når de rapporterer om rovviltskader, men at han likevel finner det uheldig at en av de SNO-ansatte som jobber med dette skal ha medlemskap i en fugleorganisasjon. Uglebakken svarer at aktiviteten jeg driver med er i all hovedsak er registrering av fugler, av alle slag, som jeg observerer i Finnmark. I tillegg sitter jeg midlertidig i styret i lokallaget i Alta, hvor vi i hovedsak prøver arrangere fugleturer i nærområdet. I SNO har vi også personell som driver med skadedokumentasjon som også driver med egen beitenæring (sau/rein) og vi ser ikke på dette som noe problem da arbeidet utføres etter klare retningslinjer

– Men ville ikke det beste da vært og ikke vært medlem?

– Ja, det kan du si, men nå er det slik at vi som jobber i SNO vanligvis er veldig opptatt av natur og dyr, sier han og legger til:

– Hvis næringen har noen saker eller tilfeller der de mener at SNO har gjort feil i forhold til retningslinjene for skadedokumentasjon er det bare å kontakte SNO. Det eksisterer ingen konflikt mellom skadedokumentasjonsarbeidet og mitt medlemskap i NOF uansett hvilken skadevolder det er snakk om.

Nytter ikke å tro

For å kunne påvise at dyret er drept mens det var i live ser man blant annet etter blodutredelser. Er dyret spist på av rovdyr etter at det var dødt, blir det ikke blodutredelser.

– Mange ganger kan reinen være så oppspist at skadene er borte. I de tilfellene vi ikke med hundre prosent sikkerhet kan si hva dødsårsaken er, så må vi krysse av i kolonnen Ukjent dødtsårsak. Ved bruk av dødsårsak "Ukjent" ekskluderes ingen mulige dødsårsaker. Det nytter ikke hva vi tror har skjedd. Vi må kunne dokumentere det, sier Uglebakken.