Frp skuffet over at båtvrakpant ikke er sjøsatt

Frp på Stortinget er misfornøyd med at en vrakpantordning for fritidsbåter, varebiler og bobiler ennå ikke er på plass. Regjeringen sparer penger på sommelet.

Hensikten med ordningen er å stimulere til utskifting av eldre, forurensende farkoster til lands og til vanns. Den skulle opprinnelig på plass før sommeren.

– Jeg er skuffet over at det tar tid og har etterlyst den lenge, men skjønner at det blant annet er utfordrende å finne innretning, sier Frps Roy Steffensen i Stortingets finanskomité til NTB.

I fjorårets budsjettforlik for 2017 var det satt av 300 millioner kroner til den nye tilskuddsordningen for kassering av fritidsbåter, varebiler og bobiler. I avtalen om revidert nasjonalbudsjett fra sist uke fremgår det at regjeringen anser 30 millioner kroner som spart på at vrakpantordningen fortsatt ikke er på plass.

Steffensen håper ordningen kan innføres over sommeren, men sier samtidig at det er uaktuelt for Frp å innføre et obligatorisk småbåtregister å knytte vrakpanten til. Det er i dag frivillig å registrere båten sin, og Steffensen frykter et obligatorisk register kan bli brukt til å innføre en årsavgift på båter.

– Vi ønsker en ordning hvor man eksempelvis må kunne vise til at man er med i det frivillige båtregisteret, har kjøpekontrakt eller kan vise til forsikring på båten for å kunne kvalifisere til vrakpant, sier han.

Det er i dag omkring 800.000 fritidsbåter i Norge.