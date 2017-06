Null påmeldte fra vertskommunen...

Fristen for påmelding til den internasjonale sosialfaglige konferansen i Alta, om hvordan endringer i samfunn, klima og økonomi påvirker mennesker og urfolksområder i verden, går ut 8.juni. Instituttlederen bekrefter at interessen lokalt har vært laber.

– Det nærmer seg starten for konferansen som vi er ansvarlige for. Det har meldt seg folk fra hele verden, våre naboland og øvrige steder i Norge, men vi savner så langt påmeldte fra vertskommunen Alta. Vi minner om at dette er en konferanse for praksisfeltet, ikke bare for forskere. Siste frist er 8. juni og det er mulig med dagspass for den som ikke kan sette av tre hele dager, sier Nina Hermansen, Instituttleder ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved Campus Alta.

Søndag 11. juni går startskuddet for den fjerde internasjonale konferansen for urfolksstemmer innen sosialarbeid, som Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT Campus Alta er ansvarlig for.

– Meld dere på, for det er mye spennende på programmet, sier instituttlederen. Hun forteller at det er både lokale og internasjonale innledere, sosialarbeidere, forskere og politikere. Den som vil delta på hele eller deler av konferansen kan velge mellom en rekke ulike sesjoner, forteller Hermansen.

Innholdet er svært så variert ser man av programmet, der aldring, vold i nære relasjoner, overgrep og selvmord står på listen, sammen med tradisjonskunnskap og naturbaserte næringer. Konferansen tar for seg utfordringer for ungdom, de arbeidsledige, velferdsmodellen, flerspråklighet og rusmisbruk, forklarer Hermansen.

Ved siden av det faglige programmet vil det bli joikekurs, markedsboder og et mattelt med samisk tradisjonsmat, heter det i programmet.

Nina Hermansen sier det stadig er rom for frivillige som vil yte hjelp til arrangørene de dagene det står på, så man kan melde seg hvis man har kapasitet, forteller hun.