Flyr høyt over landet

På Aisaroaivi, på høyden der E6 i retning av Hammerfest like før nedstigningen mot Repparfjorddalen begynner, kunne vi se denne bilen. På avstand kunne det se ut som bilen fløy i lavere høyde. Når en kom nærmere og passerte bilen syntes det klart at den ikke hadde inntatt posisjonen nylig, og sannynligvis heller ikke av fri vilje.

– Vi vet ikke hvordan bilen har havnet her, om det har vært en ulykke eller ikke. Det har ikke skjedd nylig for vi har fått flere henvendelser før helgen og siste uke, sier operasjonsleder Gunnar Øvergård ved politiets operasjonssentral for Finnmark.

Øvergård presiserer imidlertid at bilen ikke er noen politioppgave, eller noe politiet har ansvar for.

– Det er nok veieier Statens Vegvesen og bileier som har ansvaret. Vi vet at de er varslet og regner med at bilen blir tatt hånd om, klargjør operasjonslederen.