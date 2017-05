Vellykket landing

Mandag formiddag hadde FlyViking sin første landing ved Alta lufthavn. Det ferske flyselskapet tar dermed opp konkurransen mot de etablerte selskapene.

En smilende Ola Giæver kunne etter den vellykkede landingen møte Mediehuset Altapostens utsendte, sammen med representanter fra blant annet Avinor og Securitas – og ikke minst passasjerene som skulle bli med til Tromsø på jomfruturen.

Pris har vært selskapets viktigste argument, og Giæver var rask med å konstatere at selskapet skal være billigst:

– Hvis dere noen gang opplever at prisen på flybillettene kryper over 1.000 kroner, så må dere ringe meg på hjemmetelefonen, omså midt på natta, sa han med et smil etter landingen.