Alta sikrer veksten

Alta er byen i Finnmark som hadde størst befolkningsvekst fra 2015 til 2016, viser tall hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

I vinduet over kan du klikke se hvordan folketallsutviklingen var fra 1. kvartal 2000 til 1. kvartal 2017. Her fremgår det at Alta ved årtusenskiftet hadde 16.827 innbyggere. Siden da har tallet økt jevnt og trutt, kommunen hadde 20.506 innbyggere ved utgangen av 1. kvartal 2017.

Den andre større byen i vestfylket Hammerfest hadde på sin side 9.179 innbyggere ved årtusenskiftet. Etter en svak nedgang, med tilnærmet flat utvikling gjennom første halvdel av 2000 har kommunen nå vekst og kan notere seg 10.582 innbyggere ved utgangen av 1. kvartal 2017.

Øker mest

Folketallet i Alta økte 256 innbyggere fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016, og gikk dermed med fra 20.110 innbyggere til 20.366. Til sammenligning hadde Hammerfest en økning fra 10.450 innbyggere til 10.533 i samme periode, tilsvarende 83 innbyggere i pluss.

Loppa og kautokeino hadde en økning på henholdsvis 17 og 10 innbyggere, mens Hasvik hadde en nedgang på 15 innbyggere i denne perioden.

Folketallet samlet i Finnmark økte med 317 personer denne perioden. Veksten i Alta tilsvarer drøyt 80 prosent av dette.

(Klikk på ønkset kommune eller bruk søkefeltet for å finne folketallsveksten siden 1. kvartal 2000. Fargekodene sier kun noe om folketallsveksten fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017)

Befolkning per kommune