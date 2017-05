Til tross for at ordførerkjedet manglet, strålte Monica Nielsen på grunnlovsdagen.

– Det er masse, masse folk her. Vi har gått i tog og det ser ut som folk har det helt supert i dag. Det er kjempeflott å se Alta samlet, 17. Mai komiteen gjør en kjempejobb. Folk trives, vi er ute i finværet. Det er rett og slett en god dag, slik som det pleier å være på 17. mai, sier Nielsen og legger til at hun er veldig stolt av Alta-russen.

Det fikk de også høre i ordførerens tale. For det at russen har tatt med seg små og store barn for å «rulle» mer russen har ikke gått altaværingene ubemerket forbi.

– Dere er en flott gjeng med ungdom. Jeg har registrert at dere får mye skryt i sosiale medier, så vi er stolt av Alta-russen vår, sa hun til jubelbrøl fra russen og tilskuerne.