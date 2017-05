Markerer ME-dagen

Fredag markeres ME-dagen over hele verden. I Alta legges det opp til et treff i Nordlysbygget (tidligere Vonheimbygget) fra 12.30.

– Her får vi besøk av en pårørende, som vil fortelle litt om dagliglivet med ME-sykdom i familien, og litt om erfaring med Rituximab-behandling, opplyser ME-foreningen.

Den nevroimmunologiske sykdommen har blitt mye omtalt i nyere tid. Sykdommen rammer bredt, og har forholdsvis mange symptomer. Hovedkjennetegnet er rask tretthet i muskulaturen og i sentralnervesystemet, selv etter minimale fysiske og mentale anstrengelser. ME-syke må ofte ha unormalt lang restitusjonstid for å gjenvinne muskelstyrke og intellektuell kapasitet.

– ME- syke kan se helt «normale» ut og har ofte ikke problemer med å utføre oppgaver som tar kort tid. ME-syke har en viss mengde energi, når grensen for den er nådd, oppleves økte symptomer. ME-syke har ofte evnene til å mobilisere for en kort stund, for så å «kollapse» etterpå. Derfor kan de virke langt friskere enn hva som er reelt, opplyser ME-foreningen.

For å illustrere det hele, ber foreningen deg tenke på følgende eksempel:

– Tenk deg at du har hatt influensa med høy feber i over en uke, og så prøver du å løpe 5 kilometer. Hvordan føler du deg?

Alle interesserte er velkommen til å delta på dagens treff, opplyser Magni Breivik i ME-foreningen i en mail til Altaposten.