Skal ha bort livsfarlige brudd

Nå får maskinkjørerne muligheten til å kurse seg i hvordan man håndterer kabler. Alta Kraftlag kjører kabelkurs 3. mai for byens entreprenører og deres ansatte. Driftsleder Ronald Mjøen sier det er noen år siden sist dette ble gjort, og at det er på tide med en ny runde.

– Vi får en gjesteforeleser fra Nexans som skal snakke om sikker håndtering av kabel. Det går litt på hvordan man skal opptre forsvarlig når man graver. I tillegg skal han gi en innføring i hvordan man skal legge kabelen og håndtere den for at det skal bli et godt resultat, forteller Mjøen.

Han opplever at det kommer nye maskinkjørere inn i bransjen i stort tempo. Han ser også at antall uhell med kabel var høyt i fjor.

– Vi ønsker å øke bevisstheten hos både entreprenører og maskinkjørere på at dette må tas på alvor for å unngå personskader, samt for unngå unødvendige brudd på både strøm- og fiberkabler, sier Mjøen.

Kurset er selvfølgelig gratis og kjøres i kraftlagets lokaler fra klokka 18 onsdag i neste uke.