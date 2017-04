Henla sak mot barnehageansatt

Nylig besluttet statsadvokat Torstein Lindquister å henlegge saken mot den barnehageansatte Alta-mannen, som inntil nylig sto siktet for overgrep mot to barn.

Henleggelsen er i tråd med innstillingen fra påtalemyndigheten i Alta.

– Når vi skal fatte positive påtaleavgjørelser (besluttelse om å ta ut tiltale, red. anm) så skal vi være overbevist om straffeskyld, samt at vi kan bevise straffeskyld for retten. Ut fra en konkret vurdering av saken fant jeg det ikke tilstrekkelig godtgjort at vi ville komme i mål med denne saken. Da blir resultatet henleggelse, sier Lindquister til Altaposten.

Statsadvokaten vil ikke gå inn på detaljer i hva som førte til at man falt ned på denne avgjørelsen.

Ikke overrasket

Mannens advokat Håkon Helsvig sier til Altaposten at hans klient naturlig nok er lettet.

– Men verken han eller jeg er overrasket over utfallet, kommenterer advokaten.

Helsvig sier at saken har vært en stor belastning for hans klient og for hans nærmeste.

– Hva skjer nå, fra deres side – blir det gjort noe i forhold til å kreve oppreisningserstatning?

– Det må jeg diskutere med min klient. Vi skal møtes snart. Hva som skjer fra vår side er med andre ord ikke avklart, sier Helsvig.

– Hvordan tenker han på det å returnere til yrket?

– Det er jeg usikker på. Men han vil nok ha tanker rundt dette spørsmålet, om han vil tilbake til dette. Jeg ser for meg at han vil ha betenkeligheter mot å trå inn på en slik arena igjen – forståelig nok.

Kan påklages

Statsadvokat Lindquister sier at henleggelsen kan påklages:

– I og med at statsadvokaten har avgjort at saken skal henlegges, så vil riksadvokaten være klageinstans, sier Lindquister.