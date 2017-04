– Trodde ikke det var politi

8. juli 2009 la en sivil politibil seg på hjul over Sennaland, etter tips om en skummel forbikjøring. Politiet tok igjen bilen, og ga signal om at bilføreren skulle stanse. Men i stedet for å stanse ga bilføreren gass.

Først i Rafsbotn, etter flere mil med kjøring i høy hastighet, ble bilen, en eldre Volkswagen Polo, stanset.

Bak rattet satt Roland Ouendeno. Han ble pågrepet av politiet, og førerkortet beslaglagt. Politi og påtalemyndighet mente guineaneren gjorde et reelt forsøk på å stikke av fra politiet.

Overfor Altaposten like etter forklarte Ouendeno at han ikke forsto at den sivile bilen i realiteten var en politibil, ei heller da det ble slått på blålys for å signalisere stans. Tvert imot forklarte han at han trodde dette var ungdommer ute etter å «ta» han, og at han ble redd og forsøkte å stikke av.

Han opprettholdt forklaringen overfor Hammerfest tingrett. De trodde ikke på forklaringen hans.

26. november 2009 avsa Hammerfest tingrett dom. Samlet mener retten han gjorde seg skyldig i tre brudd på vegtrafikkloven, ett brudd på trafikkreglene og et brudd på skiltforskriften. Ouendeno ble dømt til å betale en bot på 21.600 kroner, samt at han mistet førerkortet for 15 måneder.

Overfor Altaposten like etter at hendelsen fant sted sommeren 2009 sa Ouendeno at han følte seg utsatt for rasisme fra politiet. Dette da han opplevde at politiet opptrådte svært hardhendt mot han under pågripelsen i Rafsbotn. Spesialenheten etterforsket forholdet, men kom ikke til at politiet hadde gjort noe galt og henla derfor saken.

UDI «ser alvorlig på» dommen, og viser til at brudd på veitrafikklovens §31 har en øvre strafferamme på inntil ett år.